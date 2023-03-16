Tekirdağ'da evden hırsızlık malzemeleri ve silahlar çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş şube ekipleri, suç unsuru teşkil eden şüphelilere yönelik yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede şüpheli Ü.D.'nin (57) küme evlerindeki evinde hırsızlık malzemesi olduğu şüphesi üzerine ikamette arama yapıldı. Aramalarda, 4 adet tabanca ve bu tabancalara ait 69 fişek, 4 adet matkap, 3 adet taşlama aleti, 3 adet antifiriz, 1 adet su arıtma pompası, 6 adet tavan lambası, 3 adet farklı boyutlarda televizyon ve çeşitli hırsızlık malzemeleri ele geçirilerek şüpheli gözaltına alındı.