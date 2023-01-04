İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da evinden 1,5 kilo bonzai çıkan zanlı tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinden 1,5 kilo bonzai ele geçirilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinden 1,5 kilo bonzai ele geçirilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi'nde F.B.'ye ait adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda yaklaşık 1,5 kilogram bonzai ele geçirilirken, şüpheli F.B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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