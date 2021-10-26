2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Tekirdağ'da ki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 287 bin 773 olarak açıklanırken, Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının da yüzde 1,2'sine sahip konumda.

TÜİK verilerine göre 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 287 bin 773 motorlu kara taşıtının; 152 bin 828'i (yüzde 53,1) otomobil, 5 bin 476'sı (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 500'ü (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 106'sı (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 201'i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 304'ü (yüzde 11,6) motosiklet, 852'si (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 506'sı (yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Eylül ayında 9 bin 43 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 9 bin 43 taşıt içinde otomobil yüzde 67,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 5,5 ile motosiklet, yüzde 5,3 ile traktör takip etti. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,3'ünü ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2021 yılı Eylül ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 922 bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 958 (yüzde 4,3) adet artarak 287 bin 773 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 22 bin 960 adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ'da toplam 287 bin 773 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2'sine sahip.

Tekirdağ'da 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; Özel amaçlı taşıt (yüzde 12,3), motosiklet (yüzde 6,1), otomobil (yüzde 4,7), kamyonet (yüzde 3,9), kamyon ve otobüs (yüzde 2,9),minibüs (yüzde 2,8), traktör (yüzde 2,3) şeklinde gerçekleşti.