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Tekirdağ'da fabrika yangını

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tekstil ve tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tekstil ve tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren bir fabrikada sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz ile müdahale edildi.


Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Vakıflar Mahallesi'nde Çorlu - Edirne Karayolu üzerinde Saray Kavşağı olarak anılan bölümde yer alan bir tekstil ve tekstil kimyasalları fabrikasında sabaha karşı yangın çıktı.


Fabrikanın tekstil kimyasallarının depolandığı bölümünden dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangından yükselen dumanlar gökyüzünü siyaha boyadı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ve Ergene Belediyesi'ne ait tankerler ile müdahale edilen yangın saatler sonra kontrol altına alındı.


Meydana gelen olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

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