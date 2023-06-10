Tekirdağ'da facia ucuz atlatıldı

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında faciadan kıl payı dönüldü.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Kent merkezinin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 AJU 049 plakalı araç, Gökçe Sokak'tan Atatürk Caddesi'ne giren 34 GBP 363 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle cadde üzerindeki otobüs durağı ve kafenin arasından kaldırıma çıkan 16 AJU 049 plakalı araç, betona çarparak durabildi.

Aracın sürücüsü E.L. isimli kadın, yüzlerce vatandaşın korku dolu bakışları arasında 112 ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerine yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken; diğer aracın sürücüsü G.U. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Faciadan kıl payı dönüldü

Öte yandan, kazanın meydana geldiği noktada, bir saat önce yeni bir kafe işletmesinin açıldığı ve vatandaşların yoğun olarak katıldığı öğrenildi. Kazanın açılıştan bir saat sonra olması sebebiyle herhangi bir can kaybı olmaması tek teselli oldu.