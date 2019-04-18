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Tekirdağ'da facianın eşiğinden dönüldü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, 2 araca çarptıktan sonra şarampole düştü.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, 2 araca çarptıktan sonra şarampole düştü.


Kaza Kapaklı-Saray istikametindeki yolda meydana geldi. İddiaya göre aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Bayram Y. kontrolündeki 59 UJ 168 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki 59 AAT 376 ve 59 TU 847 plakalı otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarından şarampole düştü.


Büyük bir facianın eşiğinden dönülen kazada, çarpışmanın etkisiyle araçtan fırlayan parçalar yol kenarındaki bir vatandaşı yaraladı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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