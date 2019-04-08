Tekirdağ'da feci kaza: 1 ölü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu bir yaya hayatını kaybetti.

Olay, Bahçeağıl - Karlı Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 AAL 661 plakalı araç sürücü Y.T.(42), otomobili ile seyir halindeyken birden otomobilinin kontrolünü kaybederek yol kenarındaki bir yayaya çarptı. İsminin Mehmet Karayılan(26) olduğu ve yol çalışması yapan bir firmada işçi olduğu öğrenilen yaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.