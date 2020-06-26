İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışarak takla attı.

Tekirdağ'da meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpışarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Kapaklı – Saray yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FGJ 06 plakalı araç sürücüsü Duygu A. önünde bulunan 34 LS 9573 plakalı Ömer F. kontrolündeki otomobili sollamak istedi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Duygu A. otomobiliyle önce refüje, ardından Ömer F.'nin kullandığı 34 LS 9573 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma dolayısıyla iki otomobil de takla atarak ters döndü.


Kazada araç şoförleri Duygu A. ve Ömer F. yaralandı. Şans eseri kaza esnasında Ömer F.'nin kullandığı 34 LS 9573 plakalı otomobildeki 4 kişi, kazayı yara almadan atlattı. Yaralılardan Duygu A., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömer F. ise olay yerinde tedavi edildi.


Kazayla ilgili emniyet ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.