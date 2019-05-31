Tekirdağ'da feci kaza: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy İstanbul yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den İstanbul yönüne doğru seyir halinde bulunan 45 C 6265 plakalı tır sürücüsü Haydar Kozan, kontrolünü kaybederek aynı yönde seyir halinde bulunan sol şeritteki 34 NR 3801 plakalı otomobili altına aldı. Meydana gelen kaza sonrasında tır sürücüsü Haydar Kozan, otomobil sürücüsü Sami Tekin ve araç içerisindeki Emirhan Özdemir ve Oğuzhan Özdemir isimli 2 çocuk yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.