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Tekirdağ'da feci kaza: Baba ve oğlu yaralandı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza, Şarköy - Malkara yolu üzeri gölet mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara'dan yüklediği kömürü Şarköy ilçe merkezine götüren Recep Girgin yönetimindeki 22 LZ 377 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Murat Akın yönetimindeki 37 AG 816 plakalı minibüs ile çarpıştı.


Kaza sonrası hurdaya dönen minibüsün şoförü Murat Akın ve yanında bulunan oğlu Levent Akın (19) yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Murat Akın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Baba ve oğlu, olay yerine gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yaralılardan Murat Akın, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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