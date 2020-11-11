Tekirdağ'da fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Yukarısırt Mahallesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Yukarısırt Mahallesi'nde 12 hektarlık Yavuz Sultan Selim Han Hatıra Ormanı'ndaki fidan dikim törenine, Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Ali Atılgan ve okul müdürleri, jandarma birlikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Ülkede ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını arttırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla yapılan etkinlikte Covid-19 salgınına karşı gerekli önlemler alındı. Pandemi sebebiyle etkinlik alanlarına gelemeyen vatandaşların ise bahçelerine fidan dikebilmeleri için Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliklerinden 6 bin adet ceviz, badem ve dut fidan dağıtılacağı bildirildi.