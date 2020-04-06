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Tekirdağ'da fırtına çatıları uçurdu ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü’nce Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgesi için verilen şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar Tekirdağ’da da etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü'nce Tekirdağ başta olmak üzere Trakya bölgesi için verilen şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından şiddetli rüzgar Tekirdağ'da da etkili oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde bir apartmanın çatısı uçarken Çorlu ilçesinde ise şiddetli rüzgar büyük bir ağacı kökünden sökerek devirdi.


Şiddetli rüzgar ilçelerde maddi hasar yaşanmasına neden olurken Marmara denizinde de dev dalgalar oluşturdu.


Tekirdağ'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Marmaraereğlisi ilçesinden denize açılan balıkçı motorları da denize açılamadı.

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