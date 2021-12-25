Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Malkara Cumhuriyet Başsavcığı kordinesinde “Fuhuşa teşvik ve aracılık” suçu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçe merkezinde 7 kadını para karşılığında cinsel birliktelik amacıyla müşterilere pazarladığı tespit edilen, A.G., K.G.ve Özbekistan Uyruklu N.S., Malkara ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.