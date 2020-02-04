Tekirdağ'da fuhuş operasyonu

Tekirdağ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğince, Süleymanpaşa ilçesinde “Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama“ suçuna ilişkin yapılan çalışmalar doğrultusunda, Ş.E. isimli şahsın organizasyon içerisinde yer aldığı ve erkeklere fuhuş amacı ile yabancı uyruklu kadın pazarladığı iddiasıyla soruşturmaya derinlik kazandırıldı. Adı geçen şüpheli şahıs alınan arama kararı doğrultusunda, ikametinde yakalandı.

Şüphelinin fuhuş amacı ile erkeklere para karşılığında pazarladığı iddia edilen Türkmenistan uyruklu Z.U. ve Özbekistan uyruklu F.M. kadın şahıslar da Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirilerek gerekli işlemlere başlandı. Adı geçen yabancı uyruklu kadın şahıslar gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ayrıca şüpheli Ş.E. isimli şahsın, İstanbul, Çorlu ve Gönen'de çeşitli suçlarından arandığı ve 6 adet yakalama emri olduğu tespit edildi. Alınan ifadeler doğrultusunda, E.G. isimli şahsın da fuhuşa aracılık ettiği iddia edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs da adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.E. adli kontrol şartı ile E.G. isimli şahıs ise mahkemeden serbest kaldı.