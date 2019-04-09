Tekirdağ'da gaz kaçağı alarmı

Tekirdağ'da bir benzinlik tesisinde vana arızası nedeniyle meydana gelen gaz kaçağı, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Tek yönlü trafiğe kapatılan Tekirdağ-İstanbul yolu, vanadaki arızanın giderilmesinin ardından yeniden açıldı.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Hürriyet Mahallesi Tekirdağ-İstanbul Karayolu üzerinde bulunan bir benzinlik tesisinde meydana geldi. Tesiste gaz dolumu sırasında vana arızası sırasında gaz kaçağı olayı meydana geldi. Gaz kaçağı olayıyla birlikte kısa sürede itfaiye yetkililerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri meydana gelen gaz kaçağını önlemek için çalışmalar başlatırken, polis ekiplerince de İstanbul-Tekirdağ yolunu olası faciaya karşı kapatarak olay yerine yakın bulunan vatandaşlar uzaklaştırıldı.

İtfaiye ekipleri yaptıkları 1 saatlik çalışma sonrası gaz kaçağının meydana geldiği vanadaki arızayı giderirken, olası bir faciada önlemiş oldu. Olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Vanadaki arıza giderildikten tek yönlü sağlanan trafik akışı da tekrar normal akışına döndü.