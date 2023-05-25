Tekirdağ'da gençlik konseri

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite sınavlarına öğrenciler başta olmak üzere tüm gençler için moral konseri düzenledi. Konserde müzik grubu 'İkilem' sahne alırken, alanı dolduran gençler dron ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri başta olmak üzere tüm gençler için moral konseri düzenlendi. Son dönemin en sevilen gruplarından biri olan 'İkilem', Süleymanpaşalı gençler için sahne aldı. Konserden saatlerden önce Tekirdağlı yüzlerce genç sahil dolgu alanına gelerek en önde sıra almaya çalıştı. 'İkilem' grubu öncesi sahneye çıkan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel alanı dolduran gençlere seslenerek hayatlarının devamında güzel temennilerde bulundu. Daha sonra 'İkilem' grubu sahneye çıkarak birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Doğum günü pastası sürprizi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, elinde pastayla sahneye çıkarak 'İkilem' grubunun üyelerinden Serhat Karan'a erken doğum günü sürprizi yaptı. Karan, Başkan Yüksel'e bu sürprizi için teşekkür etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gençler 'İkilem' grubunun birbirinden güzel şarkılarıyla moral buldu. Konser alanını dolduran kalabalık dron ile havadan da görüntülendi.