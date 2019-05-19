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Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.


Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Sahil Dolgu Alanı'ndaki amfi tiyatrodaki etkinliklerle devam etti. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, "Milli mücadelenin en önemli günü olan 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkıp istiklal mücadelemizi ateşleyişini temsil eden 19 Mayıs, aynı zamanda da bir milletin yeniden diriliş destanının da sarsılmaz bir hatırasıdır" şeklinde konuştu.


Konuşma sonrası Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Jimnastik Kulübü öğrencilerinin yaptığı gösteri ilgiyle izlendi. Gösteride öğrenciler büyük alkış topladı.

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