Tekirdağ'da gıda ve toplu tüketim yerleri denetlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde risk esaslı denetimler sürüyor.

Süleymanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri devam ediyor. Ekiplerce ilçede bulunan gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde risk esaslı denetimler ve korona virüs ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemi dinamik denetim sürecinde rehberlik edici denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde hijyen, temizlik ve gıda güvenliği ön planda tutulurken, aynı zamanda “Gıdanı koru sofrana sahip çık. İhtiyacın kadar al geleceği çöpe atma" yazılı bilgilendirme posterleri dağıtıldı.