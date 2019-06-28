İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da göçmen operasyonu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta Afganistan uyruklu 6 kaçak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara - Keşan yolu üzeri Yaylagöne Mahallesi'nde Uğur U.'nun kullandığı panelvan minibüs, Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmayı planlayan 2'si çocuk 6 Afgan kaçak yakalandı. Araç sürücüsü organizatör Uğur U. ve 6 kaçak gözaltına alındı.


Afgan kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne sevk edilirken, organizatör Uğur U. ise adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.