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Tekirdağ'da göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da Cezaevi ek lojman binalarının alt yapı çalışmaları esnasında toprak göçüğü oluşması sonucu bir işçi öldü.

Tekirdağ'da Cezaevi ek lojman binalarının alt yapı çalışmaları esnasında toprak göçüğü oluşması sonucu bir işçi öldü.



Toprak kayması Muratlı Açık Ceza İnfaz Kurumunun ek lojman binalarının inşaatında alt yapı çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında alt yapı çalışmaları esnasında toprak kayması oluştu. Bu sırada bir işçi toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları çalışmada toprak altında kalan işçinin cansız bedeni çıkarıldı. Toprak altından çıkarılan 52 yaşındaki Eşref Dere'nin cesedi cenaze nakil aracıyla Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.


Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül de olay yerine gelip kurtarma çalışmalarını yakından takip etti.

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