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Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gök gürültülü sağanak yağış Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösterdi. Yağışın bir anda bastırması ile şemsiyesini yanına alan vatandaşlar yoluna devam ederken, şemsiyesiz bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalanarak zor anlar yaşadı.


Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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