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Tekirdağ'da gökten çamur yağdı

Tekirdağ’da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle sokak aralarında park halindeki araçlar kirle kaplandı.

Tekirdağ'da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle sokak aralarında park halindeki araçlar kirle kaplandı.


Tekirdağ'da bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan çamur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gökyüzünden çamur yağışı sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlarda oto yıkamacıların yolunu tuttu.


Çamur yağmuru hakkında konuşan bir vatandaş, “Diyecek bir şey yok, işimize bakacağız. Böyle yağış olmaz. Araçlarımız çok kirlenmiş. Eskiden kar yağardı; ekin olurdu, buğday olurdu. Şimdi bu pisliği ne temizler, yağmurun seli temizler. Tabii ki yağmur yağmayacak, sele dönüşecek. Bu da Allah'ın bir imtihanı” dedi.

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