Tekirdağ'da gökten çamur yağıyor

Tekirdağ'da gökyüzünden yağan çamur sebebiyle, sokak aralarında park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı.

Tekirdağ'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan çamur yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gökyüzünden çamur yağması sebebiyle araçların üzeri adeta çamurla kaplandı. Araçlarının çamurla kaplandığını fark eden kimi vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını temizlerken, kimi vatandaşlar da oto yıkamacıların yolunu tuttu. Çamur yağışı halen etkisini sürdürüyor.

"Her taraf leş gibi"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlardan Ahmet Şirin Didman, "Dün de yağmıştı, bugün de yağmış. Yağmur yağmıyor, çamur yağıyor. Kendimiz de yıkıyoruz, yıkattırıyoruz da yine de kirleniyor. İnşallah bir yağmur yağar da çiftçi de sevinir. Çiftçiler de çok zor durumda. Arabalar da bu çamurdan kurtulmuş olur. Yağmur hepimize lazım" dedi.