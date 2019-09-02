İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da görünmez kaza: Otobüs ile otomobilin arasında sıkıştı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kadın, yoldan geçen otobüs ile otomobilin arasında sıkışarak yaralandı.


Kaza, Hacıevhat Mahallesi eski pazaryeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde temizlik yapan F.Ç. isimli kadın, servis otobüsünün yoldan geçtiği sırada iki aracın arasında sıkıştı.


Yaralanan talihsiz kadın, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.