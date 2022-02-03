Tekirdağ'da gösteri ve miting alanları belirlendi

Tekirdağ'da toplantı, gösteri yürüyüşü, toplanma ve dağılma alanları belirlendi.

Tekirdağ Valiliği'nce Süleymanpaşa ilçesinde toplantı, gösteri yürüyüşü, toplanma ve dağılma alanlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ilçede 1 No'lu miting alanı, tarihi valilik binası önü ve meydan alanları, 2 No'lu miting alanı Hasan Ali Yücel Meydanı, 3 No'lu miting alanı Cumhuriyet Meydanı, 4 No'lu miting alanı ise sahil dolgu alanı sahası olarak belirlendi.

1 No'lu toplanma ve yürüyüş güzergahlarına ilişkin ise Tekira AVM önünden başlayarak Hükümet Caddesi boyunca sahil dolgu sahasına kadar mesafedeki alan, 2 No'lu toplanma ve yürüyüş güzergahı olarak da Yelken Kulübü'nden yeni adliye binası istikametine Barbaros Caddesi üzerinde toplanılarak, İstanbul istikametine tek şerit kapatılarak sahil dolgu alanına kadarki mesafe olarak belirlendi.