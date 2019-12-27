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Tekirdağ'da hafif ticari araç tarlaya savruldu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın sürücüsü yaralandı.


Olay, Muratlı-Büyükkarıştıran Karayolunun 4. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak K. sevk ve idaresindeki hafif ticari araç, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin tesiriyle sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araç içerisinden çevredekilerin yardımıyla kurtarılan yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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