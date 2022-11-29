Tekirdağ'da halk otobüsünde yoğunluk tartışması

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplu taşıma otobüsü şoförü ile yaşlı bir yolcunun 5 dakika süren 'İnmezsen gitmem' tartışması durakta bekleyen vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar, vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Tekirdağ'da gün boyu etkili olan yağışlı hava trafikte yoğunluğa sebep oldu. Süleymanpaşa-Marmaraereğlisi ilçesi otobüs seferlerinde de yağışlı havanın etkisiyle aksama yaşandı ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Süleymanpaşa Eski Otogar durağından Marmaraereğlisi'ne gitmek için otobüse binmek isteyen yaşlı bir adam ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma otobüsü şoförü arasında gerginlik yaşandı. Otobüsteki yolcu sayısının çok fazla olmasına tepki gösteren şoför, yaşlı adamdan otobüsten inmesini isteyince, 1 buçuk saat otobüs bekleyen yolcu bu duruma tepki göstererek araçtan inmek istemedi.

Zorla indirmek istedi

Yaşlı adamın otobüsten inmemesi üzerine aracı hareket ettirmeyen şoför, son olarak çözümü aracı istop etmekte buldu. Direksiyondan inen sürücü, yaşlı adamı otobüsten zorla indirmek isteyince de araya vatandaşlar girdi. Yaşlı adam ve şoförün yaklaşık 5 dakika süren inatlaşması, yaşlı adamın otobüsten inmemesi ve araçtaki diğer yolcuların ısrarı üzerine son buldu. Otobüs şoförü ve yaşlı adamın inatlaşması otobüs bekleyen vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.