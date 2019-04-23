Tekirdağ'da havaya sıkılan mermi İngiliz vatandaşının bacağından çıktı

Tekirdağ'da havaya sıkılan mermi, İngiliz vatandaşının bacağına isabet etti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin havaya ateş ettiği öğrenildi.

Olay, Karaevli Mahallesi Barış Kamping mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Y.T. isimli arkadaşıyla birlikte 34 JV 7423 plakalı otomobille seyir halinde olan İngiliz vatandaşı 41 yaşındaki Barrı Clark'ın aracına bir kurşun isabet etti. Şoför kapısına isabet eden mermi Clark'ı bacağından yaraladı. Yaralanan Clark, gittiği hastanede tedavi olurken, herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay mahallinde bulunan boş kovanlar ve yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin E.D. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Havaya ateş etmiş

Şüphelinin alınan ifadesinde çevreden silah sesleri duyduğunu, bundan dolayı korktuğu için kendi ruhsatlı silahıyla yazlık evinde havaya doğru ateş ettiğini, şahsı yaraladığının farkında olmadığını beyan etti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tabanca muhafaza altına alındı ve şüpheli şahıs ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.