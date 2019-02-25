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Tekirdağ'da hayvanlar telef olmasın diye sokak aralarına ekmek ve yem bırakılıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlar telef olmasın diye sokak aralarına ekmek ve yem bırakılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlar telef olmasın diye sokak aralarına ekmek ve yem bırakılıyor.


Tekirdağ'da 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kentin geneli beyaza büründü. Soğuk ve kar yağışlı günler olması nedeniyle sokakta yiyecek bulmakta büyük sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için duyarlı vatandaşlar sokak aralarına yem ve ekmek bırakıyor.


Bırakılan ekmek ve yemler sayesinde sokak hayvanlarının bir nebzede olsa karınlarını doyurduğunu dile getiren vatandaşlar, “Böyle günlerde onları unutmamalıyız. Onlar soğukta aç kalırken, biz sıcacık yuvamızda rahat yatıp kalkmamalıyız. Malum Tekirdağ'da yoğun bir kar yağışı oldu. Bu gibi günlerde sokak hayvanları yiyecek bulmadı mı açlıktan telef oluyor. Onlarda bizim gibi can onları da düşünmek lazım” dediler.

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