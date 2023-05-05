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Tekirdağ'da Hıdırellez coşkusu

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada baharın gelişi olarak kutlanan ve ’Bahar Bayramı’ olarak da anılan Hıdırellez, Tekirdağ’da da coşku içinde kutlandı.

Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada baharın gelişi olarak kutlanan ve 'Bahar Bayramı' olarak da anılan Hıdırellez, Tekirdağ'da da coşku içinde kutlandı.


Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde yer alan Tarihi 8 Kurnalı Çeşme Meydanı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne katılanlar, baharın gelişini kutladı. Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar ayrıca dilek ağacına da kurdele bağlayarak dilek dilediler. Vatandaşlar, çalan müzik eşliğinde coşkuyla eğlendi.

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