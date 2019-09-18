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Tekirdağ'da hırsızlık olayları: 7 gözaltı

Tekirdağ’da polisin bir haftalık çalışmasında hırsızlıktan ele geçirilen birçok malzeme sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olaylarına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da polisin bir haftalık çalışmasında hırsızlıktan ele geçirilen birçok malzeme sahiplerine teslim edilirken, hırsızlık olaylarına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Eylül 2019 ile 16 Eylül 2019 tarihleri arasında polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 'motosiklet hırsızlığı' olayı ile ilgili 1 şahıs, iki ayrı ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' olayı ile ilgili 5 şahıs, iki ayrı otodan hırsızlık olayı ile ilgili 1 şahıs olmak üzere toplam 5 hırsızlık olayı ile ilgili 7 zanlı yakalandı.


Şüphelilerden temin edilen hırsızlık konusu 9 parça elektrikli ev aleti ve 1 adet motosiklet sahiplerine teslim edildi.


Konu ile ilgili gözaltına alınan E.C., C.S., İ.C., C.B., M.B., M.D. ve İ.Ö. isimli şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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