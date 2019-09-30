Tekirdağ'da hız denetiminde 360 sürücüye 110 bin lira ceza

Tekirdağ'da yapılan radarla hız denetiminde 2 bin 644 araç kontrol edilirken, 360 araç sürücüsüne toplam 110 bin 461 Türk lirası ceza kesildi.

Hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan "yakalanma riski" duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Özel Denetim-69 Radarla Hız Denetimi" gerçekleştirildi. Yapılan radarla hız denetiminde 2 bin 644 araç kontrol edilirken, 360 araç sürücüsüne toplam 110 bin 461 Türk lirası ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemi ve bu kurallara uymaları hususu hatırlatılır, bu denetimlerin sürekli olacağının bilinmesi kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.