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Tekirdağ'da iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2’si hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan 9 kişiden 2'si hayatını kaybetti.


Dün gündüz saatlerinde Yenice-Kınıklar mevkisinde 3 saat arayla meydana gelen iki ayrı kazada 9 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Recep Yavaş ile taklalar atarak tarlaya sürüklenen hafif ticari araçtaki Ebru Üzmez'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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