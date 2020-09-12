Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri ölen olmazken, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 VA 2858 plakalı Opel araç sürücüsü Esma K., Baran Sokak'tan Mithatpaşa Caddesi'ne bağlanmak üzere sinyal verdi. Bu esnada Kapaklı Şehir Stadı'nın otoparkından çıkıp caddeye dahil olan Yücel Ş. yönetimindeki PP 6539 BK plakalı Mercedes araç ile Esma K.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Esma K.'nin bulunduğu araçtaki Özlem D. isimli bir kadın şahıs yaralandı. Yaralı Özlem D., 112 acil servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.