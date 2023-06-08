Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir fabrika önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Y. idaresindeki 59 ZM 228 plakalı otomobil ile Murat S. yönetimindeki 34 CGK 905 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobildeki 2 yolcu yaralandı. Yaralılardan biri kendi imkanları ile diğeri ise ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Muratlı Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolda trafik akışının güvenliğini sağladı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı.