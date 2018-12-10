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Tekirdağ'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, saat 18.30 sularında Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıyıköy istikametinden gelen 34 EV 8433 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Burak D. (21) idaresindeki 59 RT 423 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 EV 8433 plakalı otomobil, cadde kenarındaki bir başka otomobile arkadan çarparak kaldırıma çıktı. Meydana gelen kaza sonrası 34 EV 8433 plakalı otomobilin sürücüsü kaçarken, 59 RT 423 plakalı otomobilde bulunan Fatma D. (55) yaralandı. Yaralı kadın ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polisler yol güvenliğini sağladıktan sonra kazaya karışan araçlar çekildi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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