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Tekirdağ'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.


23 Şubat Salı günü saat 17.00 sularında çalıştığı inşaatın 3. katındaki asansör boşluğuna düşen 43 yaşındaki İsmail Aslan, çalışma arkadaşlarının yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Samsun Vezirköprülü inşaat işçisinin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma işlemleri sürüyor.

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