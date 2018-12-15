Tekirdağ'da insan hakları konulu konferans düzenlendi

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Oğuz katıldı. Konferansı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Hukuk Müşaviri Şahin Aslan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri izledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Dr. Gökhan Oğuz, insan hakları kavramının tarihi süreci ve nereye ait olduğu, siyasi bir enstrüman olarak nasıl kullanıldığı konularına değindi.

Program, günün anısına Oğuz'a çiçek takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle son buldu.