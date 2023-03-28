Tekirdağ'da işçi servisinin çarptığı yayanın durumu kritik

Tekirdağ Çorlu'da yolda yürürken işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Hıdırağa Mahallesi Çerkezköy yolu üzeri (Fatih Caddesi) yeni otogar inşaatı yakınlarında meydana geldi. Aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere Çorlu'dan Çerkezköy istikametine yola çıkan E.T. idaresindeki 59 S 1599 plakalı işçi servis minibüsü, yolda yürüyen bir yayaya çarptı.

Üzerinden kimlik çıkmadı

Kaza sonrası ağır yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan yaralının üzerinden kimlik çıkmadığı ve henüz kimliğinin netleşmediği öğrenildi.

Servis şoförü kazayı anlattı

İşçi servis minibüs şoförü E.T., yolda aydınlatma lambalarının yanmadığını, yayanın da yol üzerinde yürümesi ve sağanak yağışın da etkisiyle kazanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Kazayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.