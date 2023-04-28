Tekirdağ'da işletmeciyi bacağından vuran zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir işletme sahibini bacağından vuran zanlı yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Eski İstanbul Caddesinde bulunan umuma açık iş yerinde işletme sahibi K.B.'yi av tüfeği ile bacağından yaralayarak olay yerinden firar eden H.A isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Şahsın yakalandığı araç içerisinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından olup sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.