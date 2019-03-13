Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri

Tekirdağ'da İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezindeki program, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından Mehmet Akif Ersoy konulu Fotoğraf ve Kitap Sergisi'nin açılmasıyla başladı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker'in “Mehmet Akif Ersoy'un Teknolojiye Bakışı” konulu konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırlayıp sunduğu oratoryo sergilendi.

Program, il genelindeki okullarda “12 Mart İstiklal Marşı'mızın Kabulü ve Milletin Adamı Mehmet Akif Ersoy” konulu Resim, Şiir, Kompozisyon yarışması ile İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Başsavcı Güngör Karakoç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.