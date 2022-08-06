İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da işyerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız tutuklandı

Tekirdağ’da bir işyerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız tutuklandı.

Tekirdağ'da bir işyerinden 40 bin liralık malzeme çalan hırsız tutuklandı.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yeri içerisinden yaklaşık 40 bin TL değerinde iş malzemelerinin çalınması olayı polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, olayın şüphelisi V.S. (41) isimli şahıs yakalandı. İş yerinden çalınan malzemeler ele geçirilerek sahibine teslim edildi. V.S. isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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