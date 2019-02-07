Tekirdağ'da jandarma ve polisten ortak uygulama

Jandarma ve polis ekipleri, yaklaşan yaz ayı öncesi Tekirdağ'a bağlı Malkara Bölge Trafik İstasyonu önünde radar, emniyet kemeri, GBT ve PTS denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yola çıkan vatandaşların kazalara karışmaması ve trafik tedbirlerini aksatmaması amacıyla kontroller gerçekleştiriyor.

Yapılan uygulamalarda, vatandaşların trafik kazalarından korunmaları için tüm trafik kurallarına uymalarının yanında, özellikle yağışlı havalarda hızın azaltılması, araç kullanırken dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınılması, araçların kontrol edilerek yola çıkılması, yakın takibe dikkat edilmesi, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine, sollama kurallarına, trafik ışıklarına ve işaretlerine uyulmasının olası kazaların önüne geçilmesinde etkili olacağı bildirildi.

Sürücü ve yolcular, uygulamalardan memnun kaldıklarını söyledi.