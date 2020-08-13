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Tekirdağ'da kaçak cep telefonu operasyonu

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 35 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 35 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı ile ilgili operasyon başlatıldı. Operasyonda M.E.A. isimli şahsın işletmiş olduğu işyeri ile yan sokak üzerinde bulunan ve şahsın kullanımında olduğu değerlendirilen depo içerisinde arama gerçekleştirildi.


Aramada 35 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen akıllı cep telefonu ele geçirilirken, 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

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