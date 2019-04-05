Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak kaçak göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Malkara ilçesi Hayrabolu istikametinden geliş yönüne oluşturulan uygulama noktasında minibüs içerisinde, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerinin yapılabilmesi için polis merkezine teslim edildi.

Ticari takside 5 kişi daha yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde 34 TJR 36 plakalı ticari taksi çevre yolu diş hastanesi yakınlarında durduruldu. Takside 3 Pakistan, 2 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 5 kaçak göçmen şahıs yakalanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.