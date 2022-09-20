İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 230 litre el yapımı içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 230 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 230 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak alkol yapım ve satışına yönelik olarak 5 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 10 litre el yapımı şarap, 220 litre el yapımı rakı, 3 adet damıtma işleminde kullanılan metal düzenek 40 adet doluma hazır şişe ele geçirildi.


Olayda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınarak, şüphelilerden A.İ. ve R.B. ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, S. İ. ve D. M. isimli şahıslar ise emniyete götürülüp sorgulamaya alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.