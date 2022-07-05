İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 422 şişe içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin 422 şişe içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, olaya ilişkin 422 şişe içki ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu ilçesinde gümrük kaçağı veya el yapımı alkollü içki satışı yaptığı değerlendirilen 1 iş yeri ve 2 depoya operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 422 şişe 254 litre farklı ebat ve markalarda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. Olaya ilişkin H.M. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.

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