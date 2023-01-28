İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kaçak içki operasyonunda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan kaçak içki operasyonunda çok sayıda bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.


Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mahalledeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 5 litrelik etil alkol, 3 damacana viski, 4 damacana şişe rakı ve çok sayıda şişelerde kaçak bandrolsüz alkol ele geçirdi.


Ele geçirilen kaçak içkiler imha edilirken, A.A. isimli kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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