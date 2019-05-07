Tekirdağ'da kaçak kazı girişimine jandarmadan suçüstü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaçak kazı yapmak isteyen 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Izgar Mahallesi Taşlık mevkiinde 3 şahıs, ellerindeki define arama aletleriyle kaçak kazı girişiminde bulundukları sırada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan E.A, N.Ç ve Y.C ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. El konulan aletler ise muhafaza altına alındı.