İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da kaçak kazı ve gümrük kaçağı içki operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, jandarma ekiplerince gümrük kaçağı içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, jandarma ekiplerince gümrük kaçağı içki ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin ele geçirildiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaptıkları çalışmalarda, kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde aram yaptı. Aramada, 60 tarihi eser olabileceği değerlendirilen sikke ile obje, bir otomatik metal dedektör, 3 tabanca, 4 tüfek, 344 mermi ve 100 litre gümrük kaçağı rakı ele geçirilirken olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı.

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